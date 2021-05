Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trendelburg (Kreis Kassel) Folgemeldung zum Absturz eines Segelflugzeuges

Kassel (ots)

Bei dem Absturz des Segelflugzeuges in einem Waldstück bei Trendelburg (OT Eberschütz) ist der 61-jährige Pilot aus Borgentreich ums Leben gekommen. Die weiteren Ermittlungen zur Absturzursache dauern an. Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind an der Absturzstelle eingetroffen.

