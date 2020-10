Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Fußgänger läuft gegen Straßenbahn und wird schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Dienstagmorgen (27. Oktober, 7:40 Uhr) hat ein 59-jähriger Fußgänger auf der Oberen Kaiserswerther Straße die Bahngleise überquert. Dabei prallte er aus bislang unklarer Ursache seitlich gegen eine fahrende Straßenbahn der Linie 903, die in Fahrtrichtung Hüttenheim unterwegs war. Der Bahnfahrer (44) hörte einen lauten Knall und bremste sofort. Der Fußgänger wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Duisburger sofort ins Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Zurzeit besteht keine Lebensgefahr. Fahrgäste in der Bahn kamen nicht zu Schaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Polizei die Straße sperren. Das Verkehrskommissariat 22 ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

