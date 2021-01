Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen/Kollmarsreute: Farbschmierereien an Schule und Rathaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zwischen Dienstag, 26.01.2021 und Mittwoch, 27.01.2021, kam es zu hässlichen Farbschmierereien an den Außenwänden der Grundschule und des Rathauses in der Hauptstraße in Kollmersreute.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Wer die Sachbeschädigung zu verantworten hat, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641/582-0, entgegen.

