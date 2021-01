Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Enkeltrickbetrüger erbeuten hohe Bargeldsumme - Polizei warnt vor weiteren Betrugsversuchen

Eine hohe Bargeldsumme erbeutet haben Enkeltrickbetrüger am 27.01.2021 in Freiburg. Die unbekannten Täter gaben sich am Telefon als Verwandte der 90-jährigen Geschädigten aus und überredeten diese schließlich, einen hohen Bargeldbetrag zu übergeben. Das Geld wurde von einer Frau abgeholt, die wie folgt beschrieben wird: ca. 1,60 Meter groß, ärmlich angezogen, schwarzer Mantel.

Aktuell kommt es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg zu weiteren betrügerischen Anrufen. Die Masche der Betrüger variiert. Die Polizei bittet daher dringend um Beachtung der folgenden Hinweise:

- Seien Sie achtsam, wenn Sie am Telefon oder Computer nach hohen Geldbeträgen oder sonstigen Wertsachen gefragt werden. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Seien Sie gewiss: Ärzte rufen nicht an, um Vorkasse zu Verlangen. Auch die Polizei wird Sie niemals auffordern, ihre Wertsachen oder Geld auszuhändigen.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Beim geringsten Verdacht rufen Sie bitte sofort Ihre Polizei über die kostenlose Notrufnummer 110.

- Warnen Sie als Sohn, Tochter, Enkel etc. insbesondere Ihre älteren Angehörigen vor dieser aktuellen Betrugsmasche. Treffen Sie innerhalb Ihrer Familie Absprachen.

