Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagabend, den 1. Juli 2021 um 20:37 Uhr, meldeten Hausbewohner eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Straßburger Platz in Bremerhaven.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits schwarzer Rauch aus dem Keller des viergeschossigen Wohngebäudes. Drei Trupps der Feuerwehr leiteten umgehend die Brandbekämpfung und die Entrauchung des Treppenraumes ein. Die zwölf Bewohner des Hauses konnten schnell durch den dann rauchfreien Treppenraum ins Freie geführt werden. Dort wurden die unverletzten Bewohner vom Rettungsdienst der Feuerwehr betreut. Durch das Feuer waren die elektrischen Leitungen und die Gasleitung des Hauses so stark beschädigt, dass das gesamte Haus von der Energieversorgung getrennt werden musste. Die zwölf Bewohner des Hauses konnten bei Verwandten untergebracht werden. Durch das besonnene Verhalten der Bewohner und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten Personenschäden und eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die Feuerwehr Bremerhaven war mit 19 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell