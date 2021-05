Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Mitte/-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (12.05.2021) den Verkehr in der Heilbronner Straße auf Höhe des Pragfriedhofs sowie am Kräherwald auf Höhe des P&R-Parkplatzes kontrolliert und ihr Augenmerk auf die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, die unerlaubte Nutzung von elektronischen Geräten während der Fahrt sowie die Gurtanlegepflicht gelegt. Die Beamten stellten im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr 16 Geschwindigkeitsverstöße und sieben Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht fest. 22 Personen nutzten während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon. Die betroffenen Fahrer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

