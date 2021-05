Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw ausgebrannt

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Einen Schaden von zirka 5.000 Euro hatte ein Fahrzeugbrand am gestrigen Abend (12.05.2021) in der Kirchheimer Straße zur Folge. Ein 53-jähriger SMART-Fahrer war gegen 20.00 Uhr vom Fernsehturm kommend in Richtung Sillenbuch unterwegs, als er von einer hinter ihm fahrenden Notarztwagen-Besatzung angehalten und auf eine Rauchentwicklung an seinem Auto aufmerksam gemacht wurde. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war das Feuer im Motorraum entstanden, das sich im Stand in rasender Schnelle ausbreitete und das Fahrzeug in kurzer Zeit komplett zerstörte. Die eingetroffene Feuerwehr meldete gegen 20.20 Uhr "Feuer aus", die Fahrbahndecke wurde aufgrund des Brandes ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

