Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ist am Mittwoch (12.05.2021) in einer Wohnung an der Nürnberger Straße ein Brand ausgebrochen. Nachbarn bemerkten gegen 11.00 Uhr Rauch, der aus einem Fenster quoll und riefen die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich bereits niemand mehr in der Wohnung. Die Feuerwehr begleitete die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses unverletzt aus dem Gebäude. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand in der Küche aus. Durch den Brand ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar, der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

