POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Unbekannter soll am Dienstagnachmittag (11.05.2021) eine 48-jährige Frau in Zuffenhausen im Gewann Steigeräcker sexuell belästigt haben. Die 48-Jährige war gegen 13.30 Uhr zu Fuß auf einem Feldweg über die Häuslesbrücke in Richtung Sauhalde unterwegs, als neben ihr ein schwarzes Fahrzeug anhielt. Die Frau beugte sich zum Beifahrerfenster, woraufhin der Fahrer sein Geschlechtsteil aus seiner bereits geöffneten Hose heraus holte und daran manipulierte. Die Frau lief daraufhin über den Feldweg Sauhalde in Richtung Ludwigsburger Straße davon. Der Mann fuhr ihr noch ein Stück hinterher und bog dann nach rechts in den Feldweg Steigeräcker ab. Der Mann soll zirka 40 Jahre alt und schlank gewesen sein sowie kurze dunkle Haare gehabt haben. Er war dunkel gekleidet. Bei dem Auto könnte es sich um ein neueres Limousinen-Modell der Marke Mercedes Benz gehandelt haben. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

