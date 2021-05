Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/Leinfelden-Echterdingen (ots)

Ein jeweils unbekannter Mann soll am Montagmittag (10.05.2021) zwei Frauen im Gewann Voräcker in Möhringen und im Gewann Spitzhau in Leinfelden-Echterdingen sexuell belästigt haben.

Eine 54-jährige Frau war gegen 12.00 Uhr auf einem Feldweg im Gewann Voräcker im Bereich des Möhringer Freibads joggen. Sie bemerkte einen Fahrradfahrer, der zuerst langsam hinter ihr herfuhr, sie anschließend überholte und nach etwa 50 Metern an der Unterführung der Nord-Süd-Straße stoppte. Als die Frau näherkam, zog der Unbekannte, der noch auf seinem Fahrrad saß, seine Sporthose herunter, entblößte sein erigiertes Glied und fing zu masturbieren an. Nachdem die Frau laut um Hilfe schrie, flüchtete der Mann auf seinem Fahrrad auf einem Feldweg in Richtung Autobahn. Der Mann soll zirka 30 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß gewesen sein sowie schwarze Haare gehabt haben. Er trug einen Bart, eine weiße Basecap, eine schwarze Jacke mit gelben Akzenten und eine dunkelgraue knöchellange Sporthose. Er war mit einem dunklen Mountainbike unterwegs.

Eine ebenfalls 54-Jährige war gegen 12.30 Uhr im Gewann Spitzhau mit ihrem Fahrrad von Leinfelden-Echterdingen in Richtung Dürrlewang unterwegs. An der Autobahnbrücke im Bereich der Kleingärten hielt sie kurz am Wegrand an. Ein unbekannter Fahrradfahrer, der bereits ein Stück hinter ihr herfuhr, hielt neben ihr an, zog seine Hose herunter und manipulierte an seinem Geschlechtssteil. Die Frau rannte daraufhin in Richtung der Kleingärten und versteckte sich. Sie beschrieb den Mann als zwischen 20 und 30 Jahre alt und zirka 160 Zentimeter groß. Er soll eine schwarze Sporthose, eine gelbe Jacke, eine weiße Basecap getragen und ein schwarzes Fahrrad gefahren haben.

Ob es sich in den beiden Fällen um den gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell