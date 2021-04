Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Helmstedter Straße

15.04.2021, 10.30 Uhr

Dienstagvormittag kam es auf der Helmstedter Straße in Schöningen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 53-jährigen Passat-Fahrerin aus Schöningen und einem 67-jährigen Pedelec-Fahrer aus dem Landkreis Helmstedt. Der Pedelec-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand leichter Schaden an den Fahrzeugen.

Am Dienstagvormittag befuhr eine Passat-Fahrerin die Helmstedter Straße in Richtung Schöningen. Als die 53-Jährige nach rechts in die Goethestraße abbiegen wollte übersah sie den rechts neben ihr befindlichen Pedelec-Fahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 67-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Eine Fahrt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus war glücklicherweise nicht nötig.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell