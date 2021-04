Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fiat-Fahrer mit 1,51 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kleiststraße

15.04.2021, 18.20 Uhr

Am frühen Donnerstagabend führte eine Streifenbesatzung eine Verkehrskontrolle in der Kleiststraße durch. Bei einem Fiat-Fahrer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt und daraufhin ein Test an einem Atemalkoholmessgerät durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,51 Promille. Dem Wolfsburger wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der 56-Jährige darf nun keine Kraftfahrzeuge mehr führen und bekommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell