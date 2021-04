Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter nächtigt in Bäckereifiliale - Angestellten fährt Schreck in die Glieder

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde-Süd, Karl-Ferdinand-Braun-Ring 14.04.2021, 19.36 Uhr - 15.04.2021, 07.30 Uhr

Der Schreck fuhr Angestellten einer örtlichen Bäckerei in die Glieder, als sie am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr in ihre Filiale im Karl-Ferdinand-Braun-Ring wollten.

Da einige Türen sich nicht öffnen ließen, kamen sie nicht an ihren Arbeitsplatz. Nachdem sie ihren Chef informiert hatten, rückte dieser mit einem Schlüsseldienst an und ließ die Türen gewaltsam öffnen. Als dann die Personaltoilette ebenfalls verschlossen und gewaltsam durch das Serviceunternehmen geöffnet war, stockte den Anwesenden der Atem, denn es lag eine Person dahinter.

Der 33-Jährige ungebetene Gast aus Nordrhein-Westfahlen hatte sich nach eigenen Angaben am Vorabend gegen 19.36 Uhr unbemerkt ins Geschäft geschlichen und dort wegen der nächtliche Minusgrade genächtigt. Nachdem er geweckt worden war, konnte er nach erfolgter Personalienfeststellung durch die mittlerweile alarmierte Polizei wieder seines Weges gehen.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Die Rechnung für den Schlüsseldienst und die neuen Schlösser wird er wohl auch bezahlen müssen.

Ob die die Bäckerei ihm mögliche verzehrte Speisen und Getränke in Rechnung stellt ist derzeit unbekannt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell