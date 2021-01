Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt. Unbekannte suchten rund um den Ossenmoorpark gezielt nach BMW-Modellen und entwendeten hochwertige Fahrzeugteile - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In Norderstedt ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag, den 26.01.2021, bis 06.00 Uhr, rund um den Ossenmoorpark zu mehreren Aufbrüchen von Fahrzeugen der Marke BMW gekommen.

Insgesamt wurden drei Fahrzeuge in den Straßen Immenhorst, Up den Barg und Am Böhmerwald gewaltsam geöffnet und Fahrzeugteile entwendet.

Die unbekannten Täter flüchteten mit ihrer Beute, einem Lenkrad, einem Navigationsgerät und Bauteilen für Sensortechnik in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro eingeschätzt.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040 / 528 06 - 0 zu melden.

