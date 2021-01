POL-SE: Wedel. Falscher Polizeibeamter - Gericht ordnet die Untersuchungshaft an

Polizeidirektion Bad Segeberg

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe hat das Amtsgericht Pinneberg heute (26.01.2021) für den festgenommenen 23jährigen türkischstämmigen Mann aus Hamburg die Untersuchungshaft angeordnet.

Der Mann war am Montag (25.01.2021) gegen 02:00 Uhr bei einer fingierten Geldübergabe in der Lindenstraße (Wedel) festgenommen worden. Er und weitere Hintermänner hatten als falsche Polizeibeamte zuvor versucht, bei einer 62jährigen Frau aus Wedel an einen hohen Bargeldbetrag zu gelangen.

