POL-SE: Krogaspe. Tresordiebe ließen gestohlenes Bäckereifahrzeug in Krogaspe zurück - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Der von einer Großbäckerei in Boostedt am Sonntag (24.01.2021) erbeutete weiße Peugeot Boxer mit dem Einbrecher einen Tresorwürfel des Unternehmens abtransportiert hatten, ist gestern (25.01.2021) in Krogaspe wieder aufgefunden worden.

Von dem Tresor fehlt weiter jede Spur.

Die Polizei fragt nun, wer in der Nacht zum 25.01.2021, bis 06:12 Uhr, am Auffindungsort in der Hauptstraße 89 (Krogaspe) verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551 / 8840 zu melden.

Hier der Link zur ursprünglichen Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4820647

