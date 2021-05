Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Senior auf Abwegen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 89 Jahre alter Mercedes-Fahrer soll am Sonntagmittag (09.05.2021) im Bereich der Nobelstraße / Büsnauer Straße einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht und einen 20-jährigen Radfahrer verletzt haben. Der 89-Jährige war gegen 13.00 Uhr mit seinem Mercedes in der Büsnauer Straße in Richtung Büsnau unterwegs und fuhr dort in den Kreisverkehr ein. Nachdem er eine vollständige Runde gedreht hatte, soll er den Kreisel in Richtung Nobelstraße verlassen haben und über eine Verkehrsinsel und ein Schild gefahren sein. Im Anschluss soll der Senior sein Fahrzeug auf einen Gehweg und wieder zurück in den Kreisverkehr gelenkt haben, um ihn im Anschluss erneut in Richtung Büsnauer Straße zu verlassen. Er soll sodann wieder gewendet haben und über die dortige Verkehrsinsel zurück in Richtung des Kreisverkehrs gefahren sein. Dort soll er zuerst gegen einen 20-jährigen Radfahrer und dann gegen einen Baum gefahren sein, wo er schließlich zum Stehen kam. Sowohl der 89-jährige Autofahrer als auch der 20-jährige Radfahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 89-Jährigen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes. Die Ermittlungen dauern an.

