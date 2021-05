Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Imbisswagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (10.05.2021) in einen Imbiss an der Daimlerstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 20.00 Uhr und 11.45 Uhr die Tür zum Imbisswagen auf und stahlen mehrere Hundert Euro aus einer Geldkassette und einer Dose. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

