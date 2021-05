Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lkw mit Ladekran umgekippt

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein Lastwagen mit Ladekran ist am Montagvormittag (10.05.2021) in der Steinwaldstraße umgestürzt und hat dabei drei geparkte Fahrzeuge und eine Garage beschädigt. Das Fahrzeug war vom 54-jährigen Fahrer offenbar zu Montagearbeiten an einem Haus aufgestellt worden, als das Fahrzeug mitsamt Kran kurz nach 11.00 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen umkippte. Die Ursache des Unfalls ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Sperrung der Fahrbahn und die Aufräumarbeiten dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell