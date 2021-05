Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Sonntagnachmittag (09.05.2021) nach einem Zusammenstoß mit einem zehnjährigen Fahrradfahrer geflüchtet. Der Unbekannte fuhr gegen 13.00 Uhr mit einem weißen Mittelklassewagen in den Kreisverkehr in der Plieninger Straße. Als er den Kreisverkehr an der Ausfahrt Sigmaringer Straße in Richtung Widmaierstraße verließ, stieß er mit einem zehnjährigen Radfahrer zusammen, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Fußgängerüberweg befand. Der Zehnjährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer soll nach dem Unfall ausgestiegen sein, offenbar um nach Schäden an seinem Fahrzeug zu schauen. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Der Autofahrer soll zwischen 55 und 65 Jahren alt und zirka 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte eine normale Statur sowie einen Dreitagebart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße in Verbindung zu setzen.

