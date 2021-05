Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall auf der König-Karls-Brücke haben sich am Sonntagnachmittag (09.05.2021) ein 54-Jähriger sowie ein siebenjähriger Radfahrer verletzt. Der 54-jährige Mann war gegen 15.00 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Bad Cannstatt unterwegs, ein siebenjähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad in die entgegengesetzte Richtung. Auf bislang ungeklärte Weise stießen die beiden auf der Brücke zusammen. Die beiden Radfahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Siebenjährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell