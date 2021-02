Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek- Diebstahl aus Baucontainer

Zwischen Montag, 15. Februar 2021, 15.00 Uhr, und Dienstag, 16. Februar 2021, 07.00 Uhr, kam es in der Straße Siedenbögen auf einer dortigen Baustelle zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu zwei Baucontainern und entwendeten aus diesen diverse Werkzeuge. Aufgrund der Anzahl und des Gewichtes könnte der Abtransport mit einem größeren PKW oder einem kleinem LKW durchgeführt worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Visbek (Tel. 04445-950470) in Verbindung zu setzen.

Damme- Einbruch in Einfamilienwohnhaus

Zwischen Montag, 15. Februar 2021, 22.00 Uhr, und Dienstag, 16. Februar 2021, 05.30 Uhr, kam es in der Straße Am Röteteich zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten im Inneren die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Täter Diebesgut erlangt haben, ist bisher unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) in Verbindung zu setzen.

