Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 15./16. Februar 2021

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Montag, 15. Februar 2021, 04.30 Uhr, bis Dienstag, 16. Februar 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu elf Ordnungswidrigkeitenverfahren. Dabei handelte es sich um Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen im privaten Raum und Verstöße gegen die Tragepflicht einer MNB. In Friesoythe wurden vier männliche und weibliche Personen im Alter von 27 bis 53 Jahren kontrolliert, die sich in einer Kneipe zum Fußballgucken getroffen haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell