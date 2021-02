Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sedelsberg - Versuchter Einbruch

Am Dienstag, 16. Februar 2021, kam es zwischen 03.30 und 03.40 Uhr an der Hauptstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein Zeuge meldete eine beschädigte Tür eines Verbrauchermarktes. Vor Ort konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Täter nicht in das Objekt ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-923770) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell