Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldbg.) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 13. Februar 2021, kam es gegen 13.00 Uhr auf der Beverner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger LKW-Fahrer aus Holdorf setzte zum Überholen an. Hierbei übersah er einen 49-jährigen Pkw-Fahrer aus Bevern, der den Lkw bereits überholte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Pkw in einen Graben geschleudert wurde und auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

