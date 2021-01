Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Unfall in Ückendorf gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 21. Januar 2021, stürzte ein 60-jähriger Moped-Fahrer nach einer Notbremsung in Ückendorf und verletzte sich leicht. Der Gelsenkirchener fuhr gegen 10.25 Uhr auf der Ückendorfer Straße zwischen Hochweide und Laubenstraße in Richtung Bochum. Eine Fußgängerin lief zu dem Zeitpunkt über die Straße, woraufhin der Moped-Fahrer stark bremsen musste. Dadurch stürzte er, verletzte sich und beschädigte einen geparkten Pkw. Die Fußgängerin sah den Unfall und setzte ihren Weg fort. Der Mann wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau ist circa 1,75 Meter groß, circa 30 bis 40 Jahre alt, hat eine stabile Figur und dunkle, zum Zopf gebundene, Haare. Zur Unfallzeit trug die Frau eine schwarz-weiße Jacke. Die Polizei bittet die Fußgängerin oder weitere Zeugen, sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0209 365 6250 (Verkehrskommissariat) oder unter 0209 365 2160 (Leitstelle).

