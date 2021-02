Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Am Montag, 15. Februar 2021, kam es im Bereich Cloppenburg zu zahlreichen Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte. In bislang neun bekanntgewordenen Fällen gaben sich bislang Unbekannte Täter als Polizeibeamte aus und behaupteten gegenüber den Angerufenen, dass sich im Nahbereich Straftäter aufhalten würden. Die Bürgerinnen und Bürger reagierten allesamt entsprechend der Empfehlungen und beendeten das Gespräch eigenständig.

Die Polizei ruft niemals mit der Telefonnummer 110 an und fordert niemals Bargeld oder Wertsachen. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Geld von Ihnen gefordert oder nach Ihren Vermögensverhältnissen gefragt wird. Informieren Sie sofort die "echte" Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Wählen Sie hierzu eigenständig die Rufnummer der örtlichen Polizeidienststelle oder die 110. Nutzen Sie hierfür nicht die Rückruffunktion oder lassen sich von den Tätern verbinden oder durchstellen. Für weitere Informationen zum Thema Falsche Polizeibeamte besuchen Sie die Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 15. Februar 2021, kam es um 15.27 Uhr auf der Straße Garther Heide zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg geriert in einer Kurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam im Seitenraum zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 25000 Euro geschätzt.

