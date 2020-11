POL-AC: Aufmerksame Nachbarn - Polizei konnte drei Täter festnehmen

Polizei Aachen

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13.11.-14.11.20) konnte die Polizei gleich drei Einbrecher in der Aachener Innenstadt aufgrund guter Zeugenhinweise festnehmen. Bei der ersten Tat hörte eine Anwohnerin verdächtige Geräusche im Keller eines Mehrfamilienhauses auf dem Seilgraben und sah eine fremde männliche Person, die an einer Kellertür manipulierte. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der flüchtige Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen werden. Er setzte seine Flucht vor der Polizei auf einem Fahrrad fort. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über das Zweirad und fuhr in die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäftes. Er zog sich dabei leichte Schnittverletzungen zu. Bei der Festnahme wurde eine Polizeibeamtin ebenfalls leicht verletzt. Bei den Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass das Fluchtfahrrad als gestohlen gemeldet war. Bei der zweiten Tat beobachteten Nachbarn zwei verdächtige männliche Personen, die sich mit Werkzeugen an einer Haustür in der Sigmundstraße zu schaffen machten. Sie verständigten umgehend die Polizei und beschrieben die Täter genau. Die flüchtigen Täter konnten bei der Fahndung noch im Nahbereich des Tatortes aufgegriffen werden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Alle Tatverdächtigen wurden zunächst vorläufig festgenommen. Sie erwarten jeweils Strafanzeigen wegen Einbruchsdiebstahls. (sb)

