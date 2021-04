Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Oberrombach - Am Donnerstag (15.04.), gegen 16:50 Uhr, fuhr ein unbekannter Motorradfahrer mit seinem Motorrad auf ein Tankstellengelände in der Forsthausstraße. Dabei verlor er die Kontrolle über das Krad, fuhr über einen Bordstein und prallte anschließend mit dem Vorderreifen gegen die Fasadenverkleidung des Tankstellengebäudes. Das Motorrad stürzte auf die rechte Seite. Anschließend flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung. Bei dem Krad handelte es sich um eine schwarze Suzuki, eventuell vom Typ Bandit. Durch den Sturz wurde vermutlich die hintere linke Seite beschädigt. Der Fahrer war mit einer schwarzgrauen Motorradjacke und einer braunen Hose bekleidet. Er trug einen schwarzen Motorradhelm. Der Sachschaden beträgt circa 600 Euro. Kurz nach dem Unfall fuhr ein Fahrradfahrer an der Unfallstelle vorbei, der als Zeuge in Frage kommt. Sachdienstliche Hinweise bitte an die Polizei Hünfeld unter 06652/96580.

