POL-OH: Speedmarathon 2021 - Information für die Medien

Osthessen (ots)

Speedmarathon 2021 - Information für die Medien

Die Hessische Polizei und Kommunen beteiligen sich am europaweiten ROADPOL Speedmarathon 2021. In diesem Zusammenhang kommt es am Mittwoch, den 21.04.2021, im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 22 Uhr, zu Geschwindigkeitsmessungen. Damit einhergehend bitten wir um Beachtung der beigefügten Pressemeldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen.

Die Messstellen für den Bereich Osthessen können dem beigefügten Dokument "Speedmarathon - Messstellen - Osthessen" entnommen werden.

Im Zusammenhang mit der Pandemie und den geltenden Hygienevorschriften ist es aktuell nicht möglich Medienkontrollstellen zum Speedmarathon in Osthessen einzurichten. Allen interessierten Medienvertretern möchten wir dennoch die Möglichkeit geben, die Messstellen,

- L3174 Hofbieber - Schwarzbach , in der Zeit von 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr und - L3176 Oberrombach - Rudolphshan, in der Zeit von 13 Uhr bis 14 Uhr,

gemeinsam mit Vertretern der Pressestelle des Polizeipräsidiums Osthessen, aufzusuchen. Hierfür bitten wir zur besseren Planbarkeit um telefonische Kontaktaufnahme bis zum 20.04.2021 um 15 Uhr unter der 0661 / 105 - 1099.

