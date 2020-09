Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Luxem (Vordereifel) - Schwertransport blieb auf der Hauptstraße (L 97) liegen

Luxem (ots)

Am Freitag, den 25.09.2020, gegen 03:00 Uhr, blieb ein mit Turmteilen für den Windpark Weiler beladener Schwertransport wegen eines technischen Defektes in der Hauptstraße (L 97) in Luxem liegen. Wegen des Defektes an der Hydraulik, wobei auch Hydrauliköl austrat, war der Schwertransport mehrere Stunden nicht mehr fahrbereit und blockierte die Ortsdurchfahrt. In der Folge wurde die Feuerwehr Luxem alarmiert, welche den Bereich absicherte und die Öllache mit Ölbindemittel abstreute. Weiterhin waren die Straßenmeisterei Mayen und einen Streife der Polizeiinspektion Mayen im Einsatz, welche den Transport von der Autobahn A48, AS Mayen, über Bundesstraße 262 und 258 bis dorthin begleitet hatte. Der Schwertransport war gegen 06:15 Uhr repariert und konnte dann ohne besondere Vorkommnisse zum 2km entfernten Ziel begleitet werden. Die Fahrbahn wurde zusätzlich durch ein von der verantwortlichen Spedition beauftragtes Spezialfahrzeug gereinigt. Die Reinigungsarbeiten waren am Vormittag gegen 09:00 Uhr abgeschlossen. Sodann konnte die Sperrung der Hauptstraße (L 97) aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Michels, PHK

Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell