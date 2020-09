Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Betrunkener Motorrollerfahrer zeigt der Polizei falsche Versicherungspapiere

Mayen, Bürresheimer Straße (ots)

Ein 52-jähriger Mann aus Mayen, wurde am 24.09.20, gegen 19:00 h, in der Bürresheimer Straße mit seinem Motorroller einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die vorgelegten Versicherungspapiere für ein Mofa nicht mit dem tatsächlich geführten Fahrzeug, einem Kleinkraftrad, übereinstimmten. Zudem stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest ergab den Wert von 0,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verdacht der Urkundenfälschung eingeleitet. Ihm drohen weiterhin eine empfindliche Geldbuße in Höhe von 500. - EUR, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.

