Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Raub in Sinzig am 08.06.2020 - Veröffentlichung eines Phantombildes

Mayen (ots)

Sinzig. Am 08.06.2020 kam es zu einem Raub in Sinzig. Eine Kundin der Kreissparkasse Ahrweiler wollte gegen 12.10 Uhr gerade die Filiale der Bank in der Bachovenstraße in Sinzig betreten, als plötzlich ein Mann auf sie zugelaufen kam und sofort an ihrer mitgeführten Tasche riss. Auf den Inhalt der ersten Pressemeldung vom 08.06.2020, 17:00 Uhr, wird verwiesen.

Es konnte mittlerweile ein Phantombild des unbekannten männlichen Täters erstellt werden, welches unter nachfolgendem Link mit weiteren Informationen zum Sachverhalt und zum Täter abrufbar ist.

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/raubdelikt-in-sinzig/

Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen entgegen unter Tel. 02651 / 801-0 oder per E-Mail unter kimayen@polizei.rlp.de.

