POL-OG: Haslach - Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Haslach (ots)

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden von rund 4.500 Euro kam es am Dienstagnachmittag gegen 14:10 Uhr an der Kreuzung der B33 mit der Bollenbacher-/Schnellinger Straße. Ein 41-jähriger Audi-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt von Bollenbach kommend in Richtung Haslach unterwegs und missachtet dabei die dortige Stopp-Stelle. Ein 52 Jahre alter Hyundai-Fahrer, der der B 33 in Richtung Biberach an der dortigen abknickenden Vorfahrtstraße folgen wollte, bemerkte dies und bremste stark ab. Dabei konnte er einen Zusammenstoß mit dem Audi verhindern. Ein ihm nachfolgender 42 Jahre alter BMW-Fahrer konnte aufgrund augenscheinlich zu geringen Abstandes nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Hyundai auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

