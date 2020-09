Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: KFZ-Diebstahl am Nürburgring

Bild-Infos

Download

Nürburgring (ots)

Am 24.09.2020 in der Zeit von 09.30 Uhr bis Mitternacht entwendeten unbekannte Täter einen weißen Porsche Cayman im Wert von ca. 30.000 Euro vom Parkplatz B2a am Nürburgring. Entgegen der Abbildung war zum Tatzeitpunkt die schwarze Folie vom Fzg.-Dach entfernt. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Hinweise bitte an die KI Mayen, 02651/8010 richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell