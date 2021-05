Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnmobil und Wohnanhänger eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (10.05.2021) in mehrere Fahrzeuge in der Schöttlestraße eingebrochen. Die Täter schlugen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 00.30 Uhr an einem Wohnmobil die Scheibe einer Seitentür ein und gelangten so in das Innere des Fahrzeugs. Hier suchten sie offenbar nach Wertgegenständen und erbeuteten ein Fernglas sowie Münzgeld im Gesamtwert von knapp 100 Euro. Bei einem Wohnanhänger beschädigten die Täter ein Seitenfenster. Sie durchwühlten offenbar den Innenraum und zerstörten zusätzlich Teile der Einrichtung. Nach derzeitigen Ermittlungen stahlen die Täter nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

