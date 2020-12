Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Gestringen

EspelkampEspelkamp (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 9. Dezember, in Gestringen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Unfallflucht und sucht Zeugen.

Eine 19-jährige Autofahrerin war am späten Abend gegen 22 Uhr auf der Neustadtstraße in Richtung des Schlosses Benkhausen unterwegs, als ihr am Anfang einer lang gezogenen Kurve nach eigenen Angaben ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, so die Fahranfängerin, habe sie ihren Mercedes nach rechts lenken müssen. Dabei sei sie von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Nachdem der Wagen auf der Wiese zum Stehen kam, sei sie zu Fuß nach Hause gegangen. Ein an der Unfallstelle vorbeikommender Autofahrer hatte die Polizisten zwischenzeitlich informiert. Hinweise auf den unbekannten Fahrzeugführer werden von den Beamten des Verkehrskommissariats erbeten unter Telefon (05741) 2770.

