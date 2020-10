Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201028-2-pdnms Zeugen

Hinweisgeber nach einem Einbruchsdiebstahl in Bargstedt gesucht

Bargstedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde )Bargstedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Zwischen dem 26.10.2020, 23.00 Uhr und dem 27.10.2020, 07.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Dorfstraße in Bargstedt. Der oder die Täter drangen in der Nacht in ein Geschäft für Motorgeräte ein und stahlen unter anderem mehrere hochwertige Mähroboter, Motorsägen, Werkzeuge, sowie die dazugehörigen Akkus, inklusive der Ladestationen der Marke Husqvarna und Bargeld. Der Wert des Stehlguts liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Es ist nach derzeitigen Ermittlungsstand davon auszugehen, dass der oder die Täter das Geschäft vorher beobachtet haben. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die in der Nacht vom 26.10.2020 auf den 27.10.2020 verdächtige Beobachtungen rund um das Geschäft in der Dorfstraße in Bargstedt machen konnten. Weiter werden aber auch Hinweisgeber auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesucht, die Tage vor der Tat auffällige Beobachtungen in Bargstedt machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

