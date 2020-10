POL-NMS: 201028-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht im Bereich Breiholz/Rendsburg gesucht

Polizeidirektion Neumünster

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht im Bereich Breiholz/Rendsburg gesucht

Bereits am 21.10.2020 gegen 17.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 47, Höhe Am Moltkenstein. Eine 25 jährige VW-Bus Fahrerin befuhr aus Richtung Breiholz kommend die K 47 in Richtung Rendsburg. Ihr entgegen kam ein orangefarbener Transporter, der im Kurvenbereich seinen Fahrstreifen in Richtung Fahrbahnmitte verließ und beim Vorbeifahren den Außenspiegel der Geschädigten touchierte. Anschließend entfernte sich der Fahrer des orangenen Transporters unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach eventuellen Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten und Angaben zu dem flüchtenden Transporter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Fockbek unter der Rufnummer 04331-3322660.

