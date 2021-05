Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Weg gefragt und dann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Samstag (09.05.2021) am Feuerbacher Weg eine Autofahrerin zunächst um Hilfe gebeten und anschließend ihre Armbanduhr gestohlen. Die Frau sprach die 32-jährige Autofahrerin gegen 09.30 Uhr auf Spanisch an und fragte sie nach dem Weg. Die 32-Jährige, die gerade ihr Fahrzeug geparkt hatte, stieg daraufhin aus ihrem Auto. Die Unbekannte griff plötzlich nach dem Arm der 32-Jährigen, zog diesen gewaltsam nach unten und rannte anschließend weg. Kurz darauf bemerkte die Autofahrerin, dass die Frau offenbar ihre Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen hatte. Die unbekannte Frau wird als zirka 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Sie hatte schulterlange rot-braune Haare, ein mutmaßlich osteuropäisches Aussehen und ein Tattoo an der Innenseite ihres linken Oberarms. Sie trug ein schwarzes Kleid, schwarz-weiße Sportschuhe und eine Handtasche. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

