Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt, - Diebstahl 10.01.2021, 13:00 Uhr

Mainz (ots)

Am Sonntag kam es gegen 13:00 Uhr am Hauptbahnhof zu einem sogenannten Entreißediebstahl. Der Geschädigte ging zu Fuß vom Hauptbahnhof in Richtung Boppstraße. Auf Höhe des Kaiser-Wilhelm-Rings an der Ecke zur Osteinstraße, näherte sich dem Opfer ein Fahrradfahrer. Dieser riss dem Fußgänger einen dunkelblauen Rucksack von der linken Schulter und flüchtete. Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,75m groß, normale Statur, blonde Haare, bekleidet mit einer weiß-blauen Jacke und grauer Jeans.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell