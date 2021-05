Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickbetrüger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (10.05.2021) einen Mann vorläufig festgenommen, der in einer Bäckerei an der Marktstraße versucht haben soll, mit einem Geldwechseltrick, an Geld zu kommen. Der 36-Jährige betrat gegen 18.45 Uhr das Geschäft und wollte einen 100-Euro-Schein wechseln. Nachdem die Angestellte ihm das Wechselgeld ausgehändigt hatte, verlangte er seinen 100-Euro-Schein wieder zurück. Er gab der Mitarbeiterin einen Teil des Wechselgeldes zurück, wobei er offenbar einen Geldschein zurückhielt. Die Geschäftsinhaberin, die den Vorfall beobachtet hatte, verständigte daraufhin die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 36-Jährige wieder auf freien Fuß.

