Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

FuldaFulda (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am 11.12.2020 um 16.15 Uhr befuhr eine 19-jährige Heringerin den Hubertusweg in Richtung Hainstraße. An der Einmündung zur Hainstraße wollte die 19-jährige nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie eine 25-jährige Fahrradfahrerin aus Bebra, die die Hainstraße in dem Einmündungsbereich auf dem Radweg querte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 25-jährige Bebranerin leicht verletzt. Am Pkw der Heringerin entstand Sachsachden in Höhe von 300,- Euro.

Gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, Leimbach, Polizeihauptkommissar)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell