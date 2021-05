Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Wagenpark großflächig mit Graffiti angegriffen

Rostock (ots)

Gleich mehrere Reisezugwagen der DB AB besprühten derzeit unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der angegriffene Wagenpark stand in der Abstellanlage des Hauptbahnhofes Rostock, als der oder die unbekannte(n) Täter zwischen 02:30 Uhr und 06:00 Uhr diesen mit einem Schriftzug besprühten. Der Schriftzug wurde in den Farben blau, weiß, rot und schwarz in einer Gesamtgröße von 30 Quadratmetern angebracht. Das stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Rostock fest.

Die Polizeibeamten haben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den bzw. die unbekannten Täter aufgenommen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am in der Nacht von Samstag auf Sonntag auffällige Personen am Hauptbahnhof Rostock bzw. in der dortigen Abstellanlage gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Personen machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell