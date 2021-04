Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Haftbefehl aus 2012 vollstreckt

Rostock (ots)

Neun Jahre ist es nun schon fast her, dass ein Lette vom Amtsgericht Aichach wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt wurde. Am gestrigen Montagnachmittag konnte der Mann durch Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt mit seinem Pkw aus Dänemark kommend im Seehafen Rostock festgestellt werden. Da er der auferlegten Zahlung von 2.000,- Euro nicht nachgekommen war, wurde durch die Staatsanwaltschaft Augsburg im August 2012 ein Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Nun hatte er die Wahl die Geldstrafe in Höhe von 2.000,- Euro zu zahlen oder alternativ eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen anzutreten. Daneben waren noch Verfahrenskosten in Höhe von 250,- Euro offen. Da der Mann die Geldstrafe nebst Kosten bezahlte, konnte er anschließend auf freiem Fuß belassen werden und seine Reise fortsetzen. Eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis blieb ihm erspart, da die Sperrfrist innerhalb der letzten neun Jahre abgelaufen war.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell