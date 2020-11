Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision zweier Radfahrender - Unfallzeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Dienstagmorgen (03.11., 07.30 Uhr) kollidierten zwei Radfahrende auf dem Geh- und Radweg der Holter Straße und kamen beide zu Sturz. Zuvor befuhren die 12-jährige Unfallbeteiligte sowie eine 11-jährige Zeugin mit ihren Fahrrädern den Geh- und Radweg in Richtung Stukenbrock. Hierbei verlor der 12-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrrad und kollidierte mit einem entgegenkommenden bisher unbekannten Radfahrer, so dass sowohl der Mann als auch das Kind stürzten. Das Mädchen verletzte sich hierdurch leicht.

Nachdem beide aufgestanden waren, unterhielt sich der Mann noch kurz mit der 12-Jährigen und erfragte ihre Erreichbarkeit. Anschließend fuhr der unbekannte Radfahrer weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre alt und bekleidet mit einer Jogginghose, einer gelb/schwarzen Jacke, einem Helm und einem schwarzen Stirnband. Der Mann führte ein weiß/schwarzes Fahrrad.

Die Polizei sucht weitere Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kennt die beschriebene männliche Person? Hinweise und Angaben hierzu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

