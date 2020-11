POL-GT: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Delbrücker Str., Rietberg

Polizei Gütersloh

Rietberg (AW) - Am frühen Mittwochmorgen, den 04.11.2020, gegen 3:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Delbrücker Str. (B64) in Rietberg.

Ein 45jähriger Mann aus Paderborn befuhr mit seinem silbernen Lancia Ypsilon die Delbrücker Str. aus Delbrück kommend in Fahrtrichtung Rietberg. Auf Höhe der Straße Herrenbruch kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, fuhr in ein angrenzendes Waldstück und kollidierte dort frontal mit einem Baum.

Der Paderborner wurde dabei schwer verletzt und per Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur Behandlung verbracht.

Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

