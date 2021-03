Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Richtigstellung der Berichterstattung zur Bedrohung eines 10-jährigen Mädchens in einer Straßenbahn

Rostock (ots)

Am 4. März soll es nach bisherigen Erkenntnissen am Nachmittag zu einer verbalen Bedrohung gegen ein Mädchen in einer Straßenbahn in Rostock Lütten Klein gekommen sein.

An der Haltestelle Turkuer Straße soll das 10-jährige Kind in die Straßenbahn eingestiegen sein. Während der Fahrt habe das Mädchen einen in der Bahn sitzenden Mann bemerkt. Der unbekannte Tatverdächtige habe gegenüber dem Kind geäußert: "Ich bring dich um!" Das Kind soll daraufhin die Bahn verlassen haben. Eine entsprechende Strafanzeige bezüglich einer Bedrohung wurde aufgenommen.

Entgegen der Beschreibung des Tatverdächtigen durch das Nachrichtenportal Rostock News vom 4. März handelt es sich ausdrücklich nicht um einen 40-jährigen ausländischen Tatverdächtigen mit blauem Turban. Zudem erfolgte keine Nahbereichsfahndung durch die Einsatzkräfte, da die Strafanzeige erst im Nachhinein durch die Erziehungsberechtigten aufgegeben wurde.

Die Ermittlungen in diesem Sachverhalt dauern weiterhin an. Die Beweismaterialien werden durch die Ermittler der Kriminalkommissariats Rostock ausgewertet.

