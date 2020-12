Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Mainz-EbersheimMainz-Ebersheim (ots)

Samstag, 12.12.2020 10:17 Uhr

Bei einem Unfall am Samstagvormittag wurde in Mainz Ebersheim ein 40-jähriger leicht verletzt. Gegen 10:10 Uhr begegneten sich der BMW des 40-jährigen Ebersheimers und der Mercedes Vito eines 77-Jährigen, an einer baustellenbedingten Engstelle in der Zornheimer Straße. Beide Fahrzeuge stießen jeweils mit den Außenspiegeln zusammen. In Folge des Unfalls stieg der 40-Jährige aus, um sich den Schaden an seinem BMW anzuschauen, während der 77-Jährige Zornheimer seinen Mercedes rückwärts aus der Engstelle hausfahren wollte. Beim Rückwärtsfahren übersah er den hinter ihm stehenden 40-Jährigen. Dieser wurde beim darauffolgenden Zusammenstoß leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Die Unfallermittler der Polizeiinspektion Mainz 3 suchen dringend Zeugen des Unfallgeschehens. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

