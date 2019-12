Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, Am Kleinwald, 19.12.2019 11:30 Uhr - 13:15 Uhr Viel Nebel, wenig Licht

Bild-Infos

Download

Herxheim (ots)

Viel Nebel, wenig Licht Aufgrund des anhaltenden Nebels war es am heutigen Vormittag nicht möglich geplante Geschwindigkeitsmessungen in Herxheim durchzuführen. Somit legten die eingesetzten Polizeibeamten den Schwerpunkt der Kontrollen auf die korrekte Beleuchtung der Fahrzeuge. Zwei Fahrzeuge fuhren mit defekten Beleuchtungseinrichtungen und wurden beanstandet. Die defekten Scheinwerfer müssen in den kommenden Tagen instandgesetzt und bei der Polizei vorgeführt werden. 22 Fahrzeugführer hatten ihre Beleuchtungseinrichtungen gar nicht oder nicht korrekt eingeschalten. Sie wurden vor Ort kostenpflichtig verwarnt. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Landau darauf aufmerksam machen, dass die oftmals vorhandene, so genannte "Lichtautomatik" Nebel nicht immer zuverlässig erkennt. Dies war auch bei den meisten kontrollierten Fahrzeugführern der Fall. Aufgrund des hellen Umfeldes stufen die Sensoren die Lichtverhältnisse als Tageslicht ein. Das so aktivierte Tagfahrlicht beleuchtet die Fahrzeugfront nur unzureichend, das Fahrzeugheck bleibt unbeleuchtet. Bei verminderter Sicht birgt dieser Umstand ein erhöhtes Unfallrisiko. Schalten Sie im Zweifelsfall immer ihr Abblendlicht manuell ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell